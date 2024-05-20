В «Правом секторе» раскритиковали назначение командующего ВСУ

В «Правом секторе» назвали катастрофой назначение командующего ВСУ Содоля

Назначить командующего группировкой «Хортица» Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Юрия Содоля главой Объединенных сил — это кадровая катастрофа. Назначение нового командующего украинской армии раскритиковал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) экс-лидер одесского отделения «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) Сергей Стерненко.

«Это назначение — кадровая катастрофа. Худшую кандидатуру, которой плевать на жизнь солдата, было сложно представить. Раньше Содоль командовал морской пехотой. Ни один боевой морпех о нем не скажет цензурного слова», — заявил Стерненко.

В доказательства своих слов он привел в пример судьбу 37 бригады морской пехоты ВСУ, которая под командованием нового командующего понесла серьезные потери.

Ранее Содоль в ходе выступления в Верховной Раде пожаловался на превосходящую численность российских войск. По его словам, из-за подобной проблемы одна бригада может оборонять в среднем около пяти километров фронта, в то время как сегодняшние задачи требует охраны участка размером в 15 километров.