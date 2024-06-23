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00:24, 23 июня 2024Бывший СССР

На Украине назвали виновника провала ВСУ под Торецком

Депутат Рады Безуглая обвинила командира ВСУ Содоля в провале под Торецком

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Юрия Содоля виновным в провале под Торецком. Об этом политик сообщила в своем Telegram-канале.

«По моей информации, во время пропущенного прорыва на Торецк, руководитель восточного фронта генерал Содоль пьянствовал в ресторане "Облака" в Одессе», — выступила с обвинением Безуглая.

Депутат заявила, что намерена направить соответствующий запрос относительно его командировок. Также она опубликовала фотографию Содоля в ресторане. На снимке он держит рюмку и улыбается.

Ранее Марьяна Безуглая заявила, что российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Торецка Донецкой народной республики (ДНР). По ее словам, защитные фортификационные сооружения не были подготовлены, а переброшенные на тот участок фронта украинские подразделения уже понесли потери. В результате Российская армия близка к выходу на трассу, ведущую непосредственно в город.

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      Евгений Силаев
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