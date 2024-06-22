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03:39, 22 июня 2024Бывший СССР

«Лишились позиций 2014 года». На Украине заявили о прорыве Российской армии на Торецк

Депутат Рады Безуглая заявила о прорыве российской армии в районе Торецка в ДНР

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торецка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом политик написала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Парламентарий обвинила в случившемся генерала Юрия Содоля, командующего объединенными силами ВСУ. По ее словам, защитные фортификационные сооружения не были подготовлены, а переброшенные на тот участок фронта украинские подразделения уже понесли потери. В результате Российская армия близка к выходу на трассу, ведущую непосредственно в город.

Прорыв на Торецк. Сейчас мы лишились позиций, которые были с 2014 года

Марьяна Безуглаядепутат Верховной рады Украины

«Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работающий на врага», — отметила Безуглая. Также она предположила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский или не контролирует ситуацию, или является «сообщником» своего подчиненного.

Российская армия продвинулась на авдеевском направлении

21 июня советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ в республике ДНР. Он уточнил, что речь идет о территории на авдеевском направлении, в районе населенных пунктов Новопокровское и Сокол.

«Оседлали» там, на торецком и покровском направлениях, достаточно большое количество высот, что дает нам возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия

Игорь Кимаковскийсоветник главы ДНР

Он добавил, что на данном участке фронта в настоящее время «очень плотно» работает российская артиллерия.

При этом ранее военный обозреватель, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев рассказал «Ленте.ру», что для российских военных взятие Торецка не является первостепенной задачей. По его утверждению, более важно оперативными действиями истощать противника.

ВСУ отступают из-за недостатка сил

ВСУ отступают из-под Часова Яра под Донецком из-за недостатка сил, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил решение Киева переброской украинских сил на харьковское направление. «Это один из стержневых укрепрайонов, который находится рядом с Авдеевкой, рядом с Донецком и открывает пути по высотам дальше наступать в сторону границы ДНР, поэтому такие ожесточенные бои длятся уже не один месяц. Враг вынужден был оттуда перебросить соединения, скорее всего, мы воспользовались этим обстоятельством», — сказал он.

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Также выяснилось, что средний возраст бойцов штурмовых отрядов превышает 45 лет. «Раньше мы называли "бригадой дедов" 32-ю отдельную мотострелковую бригаду. Большая часть бригады была пенсионного возраста. Сейчас это название можно давать большинству бригад ВСУ», — заявил представитель неназванного российского силового ведомства.

На фоне этого стало известно, что нежелание украинских мужчин отправляться на фронт столь велико, что те готовы платить контрабандистам до 20 тысяч долларов, чтобы сбежать из страны. Однако зачастую попытки пересечь границу оказываются провальными. Так, 21 июня была задержана рекордная группа из 27 уклонистов, направлявшихся в Молдавию.

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      Марина Совина
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