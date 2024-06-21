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23:05, 21 июня 2024Бывший СССР

На Украине установили рекорд по попытке одновременного бегства от мобилизации

47 украинцев поймали при попытке бежать из страны от мобилизации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские силовики задержали в пятницу сразу 47 мужчин призывного возраста, пытавшихся избежать мобилизации путем бегства из страны. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что пограничники совместно с со Службой безопасности Украины (СБУ) провели операцию в Одесской области рядом с молдавской границей. Было обнаружено четыре микроавтобуса и одна машина сопровождения. Помимо уклонистов, были задержаны семь организаторов.

Глагола отметил, что эта цифра является «рекордной». Также, по его информации, каждый из беглецов заплатил контрабандистам от пяти до десяти тысяч долларов (430-860 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что украинские пограничники установили противопехотные мины на пограничном участке, чтобы прекратить поток желающих переплыть реку Тиса и оказаться в сопредельной Румынии. Как минимум один из уклонистов стал жертвой.

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      Марина Совина
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