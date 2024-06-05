После минирования Тисы появились первые погибшие уклонисты от мобилизации в ВСУ

Среди украинцев, пытавшихся избежать тотальной мобилизации, появились первые погибшие. Они пытались нелегально переплыть реку Тису и покинуть страну, однако берег был заминирован Вооруженным силами Украины (ВСУ).

Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Теперь снизился возраст тех, кто подлежит призыву.

Пограничники сообщили о не менее 45 погибших уклонистов

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщало, что при попытках пересечь границу Украины со странами Евросоюза погибли не менее 45 человек. Их назвали жертвами «авантюризма и трусости».

A member of an air-defence unit of the Ukrainian border guard stands at his position at a front line, amid Russia's attack on Ukraine, in Donetsk region, Ukraine August 9, 2023. . Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Уточняется, что только в мае 10 человек утонули в реке Тисе. Управление считает, что в действительности погибших больше. Пограничники также предупредили, что в последнее время в этой зоне фиксируются дикие звери, в том числе медведи.

Источник РИА Новости, комментируя минирование берега Тисы, заявил, что был приказ остановить людей любым способом. «Вот только в апреле стали минировать — и уже первый "улов". Приказ любым способом остановить бегство людей, пусть и таким», — сказал он.

В Нацполиции заявляли о готовности украинцев платить по 20 тысяч долларов за выезд из страны

Начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель сообщал, что после вступления в силу закона об усилении мобилизации расценки на вывоз мужчин призывного возраста из страны значительно выросли — граждане готовы платить по 20 тысяч долларов, чтобы незаконно пересечь границу.

По его словам, до 18 мая расценки на подобные услуги сохранялись на уровне 4-5 тысяч долларов.

Рубель также рассказал, что с начала года было заведено 161 уголовное дело в отношении 519 граждан страны, которых подозревают в нелегальном пересечении границы. Обвинения предъявили уже 155 фигурантам.