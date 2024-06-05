Появились первые жертвы после минирования реки на границе Украины

РИА Новости: появились первые жертвы после минирования реки Тисы

После минирования реки Тисы на границе Украины появились первые жертвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник агентства, в апреле Госпогранслужба Украины начала минирование Тисы с целью сдержать бегущих из страны от мобилизации мужчин. По его словам, в результате минирования несколько украинцев стало жертвами при попытке пересечь границу.

«Приказ любым способом остановить бегство людей, пусть и таким», — подчеркнул источник.

Ранее Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщили о 45 жертвах при побеге из страны. Только в течение мая десять человек получили несовместимые с жизнью повреждения при попытке переплыть Тису.