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04:38, 2 июня 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о гибели около 45 уклонистов при побеге из страны

Госпогранслужба Украины: порядка 45 уклонистов погибли при побеге из страны

Фото: Stringer / Reuters

Около 45 уклоняющихся от мобилизации граждан Украины погибли, пытаясь сбежать из страны через горы и реки. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что это только подтвержденные факты. В ведомстве уверены, что реальное число погибших больше.

По данным Госпогранслужбы, пограничники уже неоднократно обнаруживали трупы в реках и горах на границе с Евросоюзом. В пресс-службе таких граждан назвали «жертвами авантюризма или трусости». Отмечается, что только в течение мая десять человек погибли при попытке переплыть пограничную реку Тису.

Ранее стало известно, что украинские пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся сбежать из страны в Румынию на детских надувных кругах. Как рассказали в ведомстве, уклонисты из Львовской, Закарпатской и Тернопольской областей Украины хотели уплыть в Румынию по реке Тиса.

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      Марина Совина
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