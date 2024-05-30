На Украине задержали решивших уплыть в Румынию на детских надувных кругах мужчин

ГПСУ: четверо украинцев хотели уплыть в Румынию через Тису на детских кругах

На Украине пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся сбежать из страны в Румынию. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как рассказали в ведомстве, уклонисты из Львовской, Закарпатской и Тернопольской областей Украины хотели уплыть в Румынию по реке Тиса. Для этого украинцы связались в социальных сетях с гражданами, которые были готовы организовать их побег за границу за 4000 долларов (порядка 358 тысяч рублей) от каждого.

Организаторы довезли группу мужчин до города Тячев, где последние должны были преодолеть Тису при помощи двух детских надувных кругов для плавания. Однако в 50 метрах от границы их заметили сотрудники ГПСУ.

Все уклонисты были задержаны. В их отношении украинские правоохранители составили административные протоколы.

Ранее сообщалось, что шестерых украинцев задержали при переходе границы с Молдавией. Незаконно покинуть страну они пытались в районе молдавского города Окница.