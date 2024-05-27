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20:07, 27 мая 2024Бывший СССР

Шестерых украинцев задержали на границе Молдавии

Шесть граждан Украины были задержаны в Молдавии при пересечении границы

Фото: IGPF Poliția de Frontieră

Шесть граждан Украины были задержаны при незаконном пересечении границы с Молдавией и запросили убежище на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной полиции Молдавии.

«Шесть граждан Украины были задержаны при незаконном пересечении молдавско-украинской границы. Иностранцы сообщили, что им помогли добраться до Молдавии. Взамен каждый из них отдал 6000-7000 евро», — указано в сообщении.

Отмечено, что группа пересекала границу пешком в районе города Окница и после задержания они обратились с просьбой о предоставлении им убежища на территории Молдавии.

Ранее глава службы горноспасателей в румынской провинции Марамуреш Дан Бенга рассказал, что украинские уклонисты, пересекающие границу с Румынией через горы, готовы погибнуть, лишь бы не идти в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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      Валентин Карант
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