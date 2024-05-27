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12:07, 27 мая 2024Бывший СССР

Румынский спасатель рассказал о нежелании украинских уклонистов идти в ВСУ

Спасатель: украинские уклонисты готовы погибнуть в горах, лишь бы не идти в ВСУ

Фото: David & Micha Sheldon / imagebroker.com / Globallookpress.com

Украинские уклонисты, пересекающие границу с Румынией через горы, готовы погибнуть, лишь бы не идти в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил глава службы горноспасателей в румынской провинции Марамуреш Дан Бенга, передает РИА Новости.

По его словам, многие из сбегающих из Украины уклонистов заявляют, что готовы скорее погибнуть в горах, чем отправиться умирать на войну.

Ранее пятеро мужчин пытались бежать с Украины в Румынию под видом волонтеров Красного Креста. Для реализации плана украинцы достали поддельные документы и спецодежду, которые подтверждали их отношение к международной гуманитарной организации. Они поехали к границе на автомобиле, однако там их разоблачили сотрудники пограничной службы.

Помимо этого сообщалось, что на Украине уклонист прошел по горам 70 километров в попытках найти Румынию. Ему пришлось перебираться через сугробы, достигавши двух метров, и встречать диких животных. Спустя неделю заблудившегося мужчину нашли украинские пограничники.

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      Валентин Карант
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