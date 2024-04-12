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08:34, 12 апреля 2024Бывший СССР

Уклонисты пытались бежать из Украины под видом волонтеров «Красного Креста»

Пятеро мужчин в одежде «Красного Креста» пытались бежать в Румынию из Украины

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Пятеро мужчин пытались бежать из Украины в Румынию под видом волонтеров «Красного Креста». Уклонисты являются жителями Донецкой и Киевской областей, рассказали в Нацполиции республики.

Для реализации плана украинцы достали поддельные документы и спецодежду, которые подтверждали их причастность к международной гуманитарной организации. Они поехали к границе на автомобиле, однако там их разоблачили сотрудники пограничной службы.

Ранее сообщалось, что на Украине уклонист прошел по горам 70 километров в попытках найти Румынию. Ему пришлось перебираться через сугробы, достигавши двух метров в высоту, и встречать на пути диких животных. Спустя неделю заблудившегося мужчину нашли украинские пограничники.

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      Александра Синицына
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