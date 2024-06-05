Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:52, 5 июня 2024Бывший СССР

Стоимость выезда из Украины для мужчин призывного возраста подскочила в пять раз

Рубель: украинцы готовы платить $20 тыс. за нелегальное пересечение границы

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинские мужчины, попадающие под воинский призыв по возрасту, готовы платить по 20 тысяч долларов за помощь в нелегальном пересечении границы. Таким образом, стоимость выезда из страны после вступления в силу закона о мобилизации, подскочила в четыре-пять раз, рассказал начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель, передает «РБК-Украина».

«До 18 мая сумма в среднем была 4-5 тысяч долларов. Но сейчас, с принятием нововведений в закон, она может достигать и 20 тысяч долларов», — рассказал Рубель в ответ на вопрос, какую самую высокую цену готовы предложить уклонисты за побег через границу.

По словам представителя Нацполиции, который оперирует данными департамента стратегических расследований, с начала 2024 года на Украине завели 161 уголовное дело в отношении 519 граждан, их подозревают в оказании услуг по нелегальному пересечению границы. 155 фигурантам уже предъявили обвинения, в отношении 114 человек направили 50 обвинительных актов в суд.

Ранее сообщалось, что украинские мужчины нашли новый способ избежать мобилизации. Они уходят из больших компаний, чтобы заняться предпринимательством и работать в серой зоне, где их трудно отследить, из-за чего в республике зафиксировали дефицит рабочих рук на крупных предприятиях.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Пропавший с радаров дрон США заметили в 170 километрах от Ялты. Его маршрут назвали несвойственным для этого района

      США предупредили об угрозе теракта масштабов «Крокуса»

      Американцы первыми поздравили российского космонавта с рекордом

      Названо количество верящих в победу Украины британцев

      В РГГУ предрекли смену ректора

      Немецкий бизнесмен спрятался от суда в посольстве Германии в Москве и пропал

      Фанаты Гарри Поттера получат возможность повеселиться голышом в саду Хогвартса

      Названы причины скачка цен на газ в Европе

      Адвокат раскрыла судьбу наследства Заворотнюк

      На Кипре отреагировали на информацию о купленном Зеленским отеле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше