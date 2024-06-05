Стоимость выезда из Украины для мужчин призывного возраста подскочила в пять раз

Рубель: украинцы готовы платить $20 тыс. за нелегальное пересечение границы

Украинские мужчины, попадающие под воинский призыв по возрасту, готовы платить по 20 тысяч долларов за помощь в нелегальном пересечении границы. Таким образом, стоимость выезда из страны после вступления в силу закона о мобилизации, подскочила в четыре-пять раз, рассказал начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель, передает «РБК-Украина».

«До 18 мая сумма в среднем была 4-5 тысяч долларов. Но сейчас, с принятием нововведений в закон, она может достигать и 20 тысяч долларов», — рассказал Рубель в ответ на вопрос, какую самую высокую цену готовы предложить уклонисты за побег через границу.

По словам представителя Нацполиции, который оперирует данными департамента стратегических расследований, с начала 2024 года на Украине завели 161 уголовное дело в отношении 519 граждан, их подозревают в оказании услуг по нелегальному пересечению границы. 155 фигурантам уже предъявили обвинения, в отношении 114 человек направили 50 обвинительных актов в суд.

Ранее сообщалось, что украинские мужчины нашли новый способ избежать мобилизации. Они уходят из больших компаний, чтобы заняться предпринимательством и работать в серой зоне, где их трудно отследить, из-за чего в республике зафиксировали дефицит рабочих рук на крупных предприятиях.