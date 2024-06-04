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22:35, 4 июня 2024Интернет и СМИ

Украинские мужчины нашли новый способ избежать мобилизации

Rp.pl: мобилизация на Украине усугубила проблемы крупного и среднего бизнеса

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Мужчины на Украине нашли новый способ избежать мобилизации. Они уходят из крупных компаний, чтобы заняться предпринимательством и работать в серой зоне, где их трудно отследить, сообщила газета Rzeczpospolita (Rp.pl).

В конце 2023 года президент республики Владимир Зеленский заявлял, что не может призвать на службу сразу полмиллиона человек, как того требовало украинское командование, так как на предприятиях возникнет дефицит рабочих рук. Однако, пишет издание, теперь властям не оставили выбора — они мобилизуют тысячи мужчин, чтобы остановить российское продвижение на многих участках в зоне боевых действий.

В результате это усугубило проблему крупного и среднего бизнеса на Украине. По словам киевского экономиста Александра Охрименко, многие мужчины уже работают в серой зоне и получают зарплату «в конверте».

«Некоторые мужчины не хотят работать в крупных компаниях, потому что они будут зарабатывать гораздо меньше и работодателю придется отчитываться о них перед командованием. Если вы ведете собственный бизнес или работаете нелегально, вам легче избежать призыва, поскольку таких людей сложно найти», — объяснил Охрименко.

Согласно статистике правительства, в 2023 году граждане Украины открыли больше всего индивидуальных предприятий (более 300 тысяч) в новейшей истории республики. Более 2 миллионов малых бизнесов было зарегистрировано на Днепре, их число все время увеличивается. За первый квартал 2024 года такой деятельностью решили заняться более 70 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что все делегаты фракции «Евросолидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались ехать на съезд партии из страха получить повестку. На заседании планировалось переизбрать Петра Порошенко председателем партии, но в отсутствие людей сделать это не удалось.

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      Александра Синицына
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