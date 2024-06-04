Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:49, 4 июня 2024Бывший СССР

Делегаты Порошенко отказались ехать на съезд партии из-за страха мобилизации

Делегаты «Евросолидарности» Порошенко не приехали на съезд из-за страха призыва
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: ESB Professional / Shutterstock / Fotodom

Все делегаты фракции «Евросолидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались ехать на съезд партии из страха получить повестку. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».

На заседании планировалось переизбрать Петра Порошенко председателем партии. Однако из-за отсутствия делегатов сделать это не смогли.

Издание при этом напомнило, что у самого бывшего президента оба сына проживают в Великобритании и скрываются там от призыва.

Ранее боец ДУК «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в России) Борис Овчаров возмутился слишком мягкими положениями закона о мобилизации на Украине. Он призвал лишать уклонистов имущества, а реку Тиса на границе, через которую мужчины призывного возраста пытаются бежать из страны, — заселить крокодилами.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о неготовности к ядерному конфликту с Россией

      Политолог указал на признак изменения отношений Украины и США

      Россиянам раскрыли план действий при краже курицы в поезде

      Rolls-Royce внука первого президента Татарстана остановили за нарушение

      Устроившего стрельбу из окна дома в Москве задержали

      В Сумской области сообщили о повреждении производственной инфраструктуры

      Россияне собрали сотни тонн мусора на «Чистых играх»

      Россиянин отсудил миллион рублей за почти 1,5 года в СИЗО по незаконному делу

      Раскрыт срок появления первой пресной воды на Земле

      В Европе резко подешевел газ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше