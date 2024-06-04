Делегаты Порошенко отказались ехать на съезд партии из-за страха мобилизации

Делегаты «Евросолидарности» Порошенко не приехали на съезд из-за страха призыва

Все делегаты фракции «Евросолидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались ехать на съезд партии из страха получить повестку. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».

На заседании планировалось переизбрать Петра Порошенко председателем партии. Однако из-за отсутствия делегатов сделать это не смогли.

Издание при этом напомнило, что у самого бывшего президента оба сына проживают в Великобритании и скрываются там от призыва.

Ранее боец ДУК «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в России) Борис Овчаров возмутился слишком мягкими положениями закона о мобилизации на Украине. Он призвал лишать уклонистов имущества, а реку Тиса на границе, через которую мужчины призывного возраста пытаются бежать из страны, — заселить крокодилами.