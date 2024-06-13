Средний возраст бойцов штурмовых отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ), воюющих на харьковском направлении, превышает 45 лет. Об этом со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщает ТАСС.
«Раньше мы называли "бригадой дедов" 32-ю отдельную мотострелковую бригаду. Большая часть бригады была пенсионного возраста. Сейчас это название можно давать большинству бригад ВСУ», — передаются в публикации слова представителя неназванного российского силового ведомства.
Он отметил, что после потерь, которые украинская армия понесла в результате российского наступления, многие бригады, в частности 92-я отдельная штурмовая мотострелковая бригада, были укомплектованы мужчинами предпенсионного возраста.
Ранее в ДНР рассказали об отступлении ВСУ в районе Красногоровки. По словам советника главы региона Игоря Кимаковского, украинские силы оставили свои позиции в юго-западной части населенного пункта.