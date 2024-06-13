ТАСС: средний возраст бойцов ВСУ на харьковском направлении превышает 45 лет

Средний возраст бойцов штурмовых отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ), воюющих на харьковском направлении, превышает 45 лет. Об этом со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщает ТАСС.

«Раньше мы называли "бригадой дедов" 32-ю отдельную мотострелковую бригаду. Большая часть бригады была пенсионного возраста. Сейчас это название можно давать большинству бригад ВСУ», — передаются в публикации слова представителя неназванного российского силового ведомства.

Он отметил, что после потерь, которые украинская армия понесла в результате российского наступления, многие бригады, в частности 92-я отдельная штурмовая мотострелковая бригада, были укомплектованы мужчинами предпенсионного возраста.

Ранее в ДНР рассказали об отступлении ВСУ в районе Красногоровки. По словам советника главы региона Игоря Кимаковского, украинские силы оставили свои позиции в юго-западной части населенного пункта.