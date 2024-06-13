В ДНР рассказали об отступлении ВСУ с юго-запада Красногоровки

Кимаковский: ВСУ оставили позиции в юго-западной части Красногоровки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили свои позиции в юго-западной части Красногоровки. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, пишет ТАСС.

«На юго-западе наши артиллерия и ВКС не дали противнику шанса. Под этим натиском вооруженные формирования Украины ушли из юго-западной части [Красногоровки]. Кто мог уйти», — рассказал он. По словам Кимаковского, на этом участке фронта украинские войска несут существенные потери.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ без боя оставили село Рыжевка в Сумской области Украины. Как отмечают СМИ, в момент взятия населенного пункта российскими военными в нем уже не было украинских солдат, а село находилось в серой зоне.

Во вторник, 11 июня, Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы страны также взяли под контроль населенный пункт Артемовка в Луганской народной республике. По данным оборонного ведомства, боевые действия на этих территориях ведут подразделения группировки войск «Запад».