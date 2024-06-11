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13:24, 11 июня 2024Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ЛНР

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Артемовки в ЛНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Артемовка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что боевые действия на этих территориях ведут подразделения группировки войск «Запад».

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированным бригадам ВСУ в районах Купянска и Невского.

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Накануне сообщалось о взятии ВС России под контроль населенного пункта Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР). Как уточнили в оборонном ведомстве, в боях с Вооруженными силами Украины за населенный пункт принимали участие соединения группы войск «Восток».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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