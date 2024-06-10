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13:27, 10 июня 2024Россия

Российские войска заняли населенный пункт в ДНР

Минобороны отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Старомайорское

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, в боевых действиях на этом направлении участвовали подразделений группировки войск «Восток». Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось нанести поражение четырем бригадам противника возле населенных пунктов Угледар, Урожайное, Водяное, Нескучное и Великая Новоселка.

В зоне контроля северной группировки войск противник за сутки потерял до 140 бойцов, британскую гаубицу FH-70, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и два автомобиля.

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Ранее стало известно, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области. Как уточнили в оборонном ведомстве, в боях с Вооруженными силами Украины за населенный пункт принимали участия соединения группы войск «Запад».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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