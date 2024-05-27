Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

МО РФ: Армия России взяла под контроль Ивановку в Харьковской области

Армия России взяла под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) за населенный пункт принимали участия соединения группы войск «Запад». «ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей», — добавили в Минобороны. Кроме того, российским войскам удалось занять более выгодные рубежи.

По состоянию на 2001 год население Ивановки составляло чуть менее тысячи человек.

Ранее в ВСУ заявили о напряженной обстановке вдоль всей границы Харьковской области.