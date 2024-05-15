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12:52, 15 мая 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о напряженной обстановке вдоль всей границы Харьковской области

Командование «Хортица»: обстановка напряженная вдоль всей границы Харьковщины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась напряженная обстановка вдоль всей границы Харьковской области. Об этом заявил спикер командования ВСУ «Хортица» Назар Волошин, сообщает УНИАН.

Волошин рассказал о попытках ВСУ сдержать продвижение Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что в районе населенных пунктов Липцы, Нескучное и Волчанск украинские подразделения отступили на более выгодные позиции.

«Сейчас оперативная ситуация остается сложной, она динамичная вдоль всей пограничной полосы», — заявил представитель ВСУ, добавив, что украинские военные пытаются стабилизировать линию фронта.

Ранее газета The New York Times заявила об успехах российских войск на многих направлениях, в том числе и в Харьковской области. Отмечается, что это значительно усложняет ситуацию для украинских сил на донецком направлении.

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      Юрий Леонов
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