В ВСУ заявили о напряженной обстановке вдоль всей границы Харьковской области

Командование «Хортица»: обстановка напряженная вдоль всей границы Харьковщины

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась напряженная обстановка вдоль всей границы Харьковской области. Об этом заявил спикер командования ВСУ «Хортица» Назар Волошин, сообщает УНИАН.

Волошин рассказал о попытках ВСУ сдержать продвижение Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что в районе населенных пунктов Липцы, Нескучное и Волчанск украинские подразделения отступили на более выгодные позиции.

«Сейчас оперативная ситуация остается сложной, она динамичная вдоль всей пограничной полосы», — заявил представитель ВСУ, добавив, что украинские военные пытаются стабилизировать линию фронта.

Ранее газета The New York Times заявила об успехах российских войск на многих направлениях, в том числе и в Харьковской области. Отмечается, что это значительно усложняет ситуацию для украинских сил на донецком направлении.