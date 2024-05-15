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12:35, 15 мая 2024Бывший СССР

В США заявили об успехах российских войск на многих направлениях

NYT: ВС России добились успехов на многих направлениях на Украине

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России добились успехов на многих направлениях в зоне боевых действий на Украине. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Еще слишком рано говорить о том, достигла ли война на Украине поворотного момента. Но успех России наблюдается не только на северо-востоке», — заявили эксперты издания.

NYT также сообщила, что в последние дни российские войска начали продвигаться в Харьковской области, а наступление под Авдеевкой расширилось до 39 километров. Это значительно усложняет ситуацию для украинских сил на донецком направлении.

Ранее NYT писала, что Украина находится в худшем положении с момента начала военного конфликта.

До этого стало известно, что Киев давит на США, надеясь получить разрешение на нанесение ударов по территории России американским оружием.

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      Илья Таксюр
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