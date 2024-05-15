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08:35, 15 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о давлении Киева на США из-за ситуации в Харьковской области

Politico: Киев давит на США, чтобы получить разрешение на удары по России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Из-за продвижения российских войск в Харьковской области Киев оказывает давление на США, надеясь получить разрешение на нанесение ударов по территории России американским оружием. Об этом сообщает издание Politico.

«Украинские чиновники предпринимают новые усилия, чтобы заставить администрацию Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России», — говорится в материале.

По мнению украинских чиновников, только политика США в отношении вооружений удерживала Киев от атак по российским позициям. При этом, как утверждают два неназванных американских чиновника, администрация Байдена остается непреклонной. Там подчеркивают, что помощь была предоставлена Украине для обороны, а не для наступательных действий на территории России.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон разрешил Киеву использовать переданное страной оружие для ударов по Крыму. При этом он подчеркнул, что поддерживает использование британского оружия «только в полном соответствии с международным гуманитарным правом».

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      Алевтина Запольская
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