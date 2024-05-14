Лондон признал, что разрешил ВСУ атаковать Крым британским оружием. Полуостров обстреливают дальнобойными ракетами

Глава МО Британии Шаппс заявил, что Лондон разрешил Киеву бить оружием по Крыму

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму поставляемым оружием.

При этом он отметил, что поддерживает использование британского оружия «только в полном соответствии с международным гуманитарным правом».

Как вы знаете, мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины Грант Шаппс министр обороны Великобритании

Ранее сообщалось, что в крупнейший пакет военной помощи Британии Украине войдет дополнительное число дальнобойных ракет Storm Shadow. Последний раз о сбитии четырех таких ракет над Крымом 13 мая сообщило Минобороны России.

Лондон дал ВСУ право самостоятельно выбирать цели для ударов

Ранее о праве Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно выбирать цели для ударов британским оружием сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. «Что касается того, что делают украинцы, на наш взгляд, это именно их решение о том, как использовать это оружие», — сказал он.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Также в интервью Reuters Кэмерон заявлял, что удары ВСУ по территории России легитимны. Позже агентство отозвало статью с высказыванием министра, однако через некоторое время снова ее опубликовало, оставив цитату дипломата в неизменном виде.

В США высказывались против использования переданной Украине техники в атаках на Россию

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что США выступают против использования переданного Украине вооружения в атаках на Россию.

«Мы весьма ясно давали понять, в том числе украинцам, что мы не поддерживаем использование оборудования американского производства для атак внутри России», — отметил он.

Сообщалось также, что Белый дом недоволен атаками Киева на объекты инфраструктуры, находящихся на территории России. «Он добивается от украинцев прекращения ударов... Пока Украина игнорирует советы американцев остановить удары», — писал журнал Economist.