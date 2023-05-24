США выступили против использования переданной Украине техники в атаках на Россию

Советник Белого дома Кирби: США против использования переданной ВСУ техники в атаках на РФ

США выступают против использования переданного Украине вооружения в атаках на территории России. Так сообщения об участии американской техники при нападении украинской диверсионно-разведывательной групп (ДРГ) на Белгородскую область прокомментировал Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что Вашингтон изучает эти сообщения. «Мы весьма ясно давали понять, в том числе украинцам, что мы не поддерживаем использование оборудования американского производства для атак внутри России», — отметил советник.

22 мая стало известно о проникновении группы украинских диверсантов в Белгородскую область, где они атаковали несколько сел. Днем 23 мая Минобороны России заявило, что противник был заблокирован и разгромлен огнем артиллерии.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отреагировал на сообщения об использовании американских вооружений при атаке. Он сказал, что Киев не запрашивал передачу оборудования военизированным структурам.