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21:56, 23 мая 2023Мир

Пентагон прокомментировал использование оружия США при атаке диверсантов

Пентагон: США не разрешали Украине передавать американское оружие за пределы ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: mpi34 via www.imago-images.de/www.imago-images.de / Global Look Press

В Пентагоне отреагировали на использование американских вооружений при атаке диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Белгородскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства Патрик Райдер на брифинге, передает РИА Новости.

«Мы не одобряли никакой передачи оборудования, и они не запрашивали передачу оборудования военизированным структурам», — заверил представитель Пентагона, комментируя возможное использование оружия США при атаке украинских диверсантов в Белгородской области.

22 мая стало известно о том, что в приграничную Белгородскую область проникла группа украинских диверсантов и атаковала несколько сел. В ее ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ. Днем 23 мая Минобороны России заявило, что противник был заблокирован и разгромлен огнем артиллерии.

Марина Совина
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