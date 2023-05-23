Пентагон прокомментировал использование оружия США при атаке диверсантов

Пентагон: США не разрешали Украине передавать американское оружие за пределы ВСУ

В Пентагоне отреагировали на использование американских вооружений при атаке диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Белгородскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства Патрик Райдер на брифинге, передает РИА Новости.

«Мы не одобряли никакой передачи оборудования, и они не запрашивали передачу оборудования военизированным структурам», — заверил представитель Пентагона, комментируя возможное использование оружия США при атаке украинских диверсантов в Белгородской области.

22 мая стало известно о том, что в приграничную Белгородскую область проникла группа украинских диверсантов и атаковала несколько сел. В ее ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ. Днем 23 мая Минобороны России заявило, что противник был заблокирован и разгромлен огнем артиллерии.