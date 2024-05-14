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15:16, 14 мая 2024Мир

Министр обороны Британии разрешил Киеву наносить удары по Крыму

Министр обороны Британии Шаппс: Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму, заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Он аргументировал это тем, что считает полуостров частью Украины. Его выступление транслировалось на телеканале Sky News.

«Как вы знаете, мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины», — отметил британский министр.

Шаппс добавил, что поддерживает использование британского оружия на Украине «только в полном соответствии с международным гуманитарным правом».

3 мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Вооруженные силы Украины имеют право самостоятельно выбирать цели для ударов по России с использованием британского оружия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон инициировали «беспрецедентный виток напряженности» своими высказываниями об отправке солдат на Украину и использовании британского оружия. Он подчеркнул, что это очень опасная риторика.

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      Лина Пивоварова
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