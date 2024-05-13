Над Крымом сбили четыре ракеты

Минобороны: 4 ракеты Storm Shadow и 7 БПЛА уничтожены над Крымом

Крым пытались атаковать ракетами — над территорией полуострова сбили четыре снаряда Storm Shadow. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Четыре авиационные управляемые бомбы Storm Shadow сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Они же перехватили над полуостровом семь беспилотников.

Всего над страной за ночь уничтожили 31 дрон, четыре ракеты Storm Shadow и 12 снарядов РСЗО «Ольха». Атаки противники также отразили в Белгородской, Курской и Липецкой областях.

Утром в понедельник, 13 мая, в Севастополе приостанавливали работу морского пассажирского транспорта. Также был перекрыт Крымский мост.