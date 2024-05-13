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06:29, 13 мая 2024Россия

На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

Движение автомобилей на Крымском мосту перекрыли

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщили в в Telegram-канале об оперативной ситуации на объекте.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее движение по магистрали перекрывали 6 мая с с 21:17 до 22:06. Причины закрытия объекта не уточнялись.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о том, что защита Крымского моста была во многом усовершенствована. Он напомнил и о системе мониторинга безопасности моста: на месте постоянно дежурят сотрудники правоохранительных органов, подготовленные люди, которые проверяют фуры, железнодорожные цистерны и легковые автомобили.

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      Сергей Грехов
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