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07:05, 13 мая 2024Россия

В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

В бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.

«Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт временно не осуществляет движение», — говорится в сообщении властей. Они не уточняют причин приостановки работы транспорта.

Из-за принятых мер для жителей организовали работу компенсационного маршрута. Автобусы прибыли на конечные остановки «площадь Нахимова» и «площадь Захарова».

Тем временем перекрыто движение и на Крымском мосту. Водителей автомобилей и их пассажиров, находящихся там, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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      Анастасия Шейкина
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