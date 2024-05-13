В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта

В бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.

«Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт временно не осуществляет движение», — говорится в сообщении властей. Они не уточняют причин приостановки работы транспорта.

Из-за принятых мер для жителей организовали работу компенсационного маршрута. Автобусы прибыли на конечные остановки «площадь Нахимова» и «площадь Захарова».

Тем временем перекрыто движение и на Крымском мосту. Водителей автомобилей и их пассажиров, находящихся там, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.