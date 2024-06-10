На Украине рассказали о выходе ВСУ из Рыжевки без боя

«Страна.ua»: ВСУ оставили Рыжевку в Сумской области без боя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили село Рыжевка в Сумской области без боя. О выходе украинской армии из населенного пункта рассказало в Telegram украинское издание «Страна.ua».

«В селе Рыжевка Сумской области, о захвате которого вчера заявил [глава Чечни Рамзан] Кадыров, не было подразделений ВСУ», — говорится в публикации.

В издании населенный пункт отнесли к «серой зоне» и отметили, что ранее в село регулярно «заходили российские ДРГ».

О взятии Рыжевки ранее заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, украинские силы понесли значительные потери и были вынуждены отступить.