Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили село Рыжевка в Сумской области без боя. О выходе украинской армии из населенного пункта рассказало в Telegram украинское издание «Страна.ua».
«В селе Рыжевка Сумской области, о захвате которого вчера заявил [глава Чечни Рамзан] Кадыров, не было подразделений ВСУ», — говорится в публикации.
В издании населенный пункт отнесли к «серой зоне» и отметили, что ранее в село регулярно «заходили российские ДРГ».
О взятии Рыжевки ранее заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, украинские силы понесли значительные потери и были вынуждены отступить.