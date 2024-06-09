Кадыров сообщил об освобождении села у границы Курской области

Кадыров: российские части освободили село Рыжевка у границы Курской области

Российские части освободили село Рыжевка у границы Сумской и Курской областей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В результате масштабных спланированных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить», — поведал Кадыров. По его словам, на операцию по занятию села ушло три дня.

Он выразил надежду, что будут освобождены «и другие территории, которые временно находятся под гнетом укрофашистских и натовских формирований».

В мае Кадыров рассказал, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украину из Чечни направили порядка 43,5 тысячи бойцов. Речь в том числе и про 18 тысяч добровольцев.