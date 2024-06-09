Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:06, 9 июня 2024Бывший СССР

Кадыров сообщил об освобождении села у границы Курской области

Кадыров: российские части освободили село Рыжевка у границы Курской области
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские части освободили село Рыжевка у границы Сумской и Курской областей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В результате масштабных спланированных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить», — поведал Кадыров. По его словам, на операцию по занятию села ушло три дня.

Он выразил надежду, что будут освобождены «и другие территории, которые временно находятся под гнетом укрофашистских и натовских формирований».

В мае Кадыров рассказал, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украину из Чечни направили порядка 43,5 тысячи бойцов. Речь в том числе и про 18 тысяч добровольцев.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы. Его партия проигрывает голосование в Европарламент

      В США рассказали о последствиях плохой подготовки новобранцев ВСУ

      Удар российской авиации по Нью-Йорку сняли на видео

      Во Франции объявили о наступлении постмакроновской эры

      В РПЦ призвали молиться за украинских уклонистов

      В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

      В Сумах и Сумской области Украины пропал свет

      Морпех США решил поехать в зону СВО на стороне России

      В Швейцарии предрекли исход саммита по Украине

      Самолет ВСУ впервые ударил по цели в России вне новых регионов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше