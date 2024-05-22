Кадыров раскрыл данные о численности чеченских бойцов на Украине

Кадыров: из Чечни в зону СВО направили около 43,5 тысячи бойцов

С начала специальной военной операции (СВО) на Украину из Чечни направили порядка 43,5 тысячи бойцов. Об этом на встрече с президентом России сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Речь в том числе про отправку 18 тысяч добровольцев.

По его словам, бойцы из Чечни проходят предварительную подготовку в РУС (Российском университете спецназа) и отправляются в зону боевых действий в полной экипировке.

Ранее в мае Кадыров рассказывал, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен к российским войскам, чувствуют себя в безопасности и не хотят возвращаться назад на родину. «Много пленных у нас — офицеры ВСУ. Они не хотят возвращаться. Просят, чтобы мы не передавали их Украине, потому что их обратно отправят на фронт. С нами они считают, что в безопасности», — поведал глава Чечни.