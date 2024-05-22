Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:09, 23 мая 2024Россия

Кадыров раскрыл данные о численности чеченских бойцов на Украине

Кадыров: из Чечни в зону СВО направили около 43,5 тысячи бойцов
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

С начала специальной военной операции (СВО) на Украину из Чечни направили порядка 43,5 тысячи бойцов. Об этом на встрече с президентом России сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Речь в том числе про отправку 18 тысяч добровольцев.

По его словам, бойцы из Чечни проходят предварительную подготовку в РУС (Российском университете спецназа) и отправляются в зону боевых действий в полной экипировке.

Ранее в мае Кадыров рассказывал, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен к российским войскам, чувствуют себя в безопасности и не хотят возвращаться назад на родину. «Много пленных у нас — офицеры ВСУ. Они не хотят возвращаться. Просят, чтобы мы не передавали их Украине, потому что их обратно отправят на фронт. С нами они считают, что в безопасности», — поведал глава Чечни.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Отложено на "потом"». Зеленский урезал свою «формулу мира» с десяти до трех пунктов. Что заставило его пойти на это?

      Врачи раскрыли особенность нового штамма COVID-19

      Дело о крупнейших в истории России взятках дошло до суда

      Богатейшие кланы мира назвали самую большую угрозу

      Россиянкам захотели платить 200 тысяч рублей за рождение детей до 25 лет

      Действия военкомов в Херсонской области сравнили с отловом зверей

      В России отреагировали на призывы в США разрешить Украине атаки по России

      Кадыров раскрыл данные о численности чеченских бойцов на Украине

      Грузии предрекли смену политического курса после требований Запада

      Уничтожение истребителя ВСУ на аэродроме сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше