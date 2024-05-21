Полковника ВСУ заочно приговорили в России к 28 годам колонии

В ДНР суд заочно приговорил полковника ВСУ Гнатова к 28 годам колонии

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 28 годам колонии строгого режима командующего оперативной группировкой войск «Приморье» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Гнатова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Следствие и суд установили, что с июля по сентябрь 2019 года Гнатов, будучи командиром, отдавал приказы об обстрелах южных населенных пунктов ДНР. В результате обстрелов осколочные ранения получили два мирных жителя, один из них не выжил. Также были повреждены или уничтожены 19 домов.

Как сообщает РИА Новости, Гнатов входил в число пятерых боевых командиров, которые претендовали на руководящие должности в ВСУ после увольнения главкома Валерия Залужного, однако назначения так и не получил.

Ранее суд в ЛНР (Луганской народной республике) дал 20 лет колонии строгого режима подполковнику ВСУ Александру Деркачу за обстрел жилого квартала из миномета.

