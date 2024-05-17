В ЛНР заочно осудили подполковника ВСУ за приказ обстрелять квартал из миномета
Верховный суд Луганской народной республики вынес заочный приговор командиру 2-го механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины подполковнику Александру Деркачу за обстрел жилых кварталов из миномета к 20 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военной прокуратуре Объединенной группировки войск (сил).
Деркач обвиняется по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической вражды, о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации и об умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. 23 мая 2022 года подполковник Деркач был объявлен в международный розыск. Железнодорожный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал его.
Как установил суд, в период с 28 февраля по 2 марта 2022 года Деркач отдал приказ военнослужащим обстреливать из 120-миллиметрового миномета жилые кварталы в Первомайске и в поселке Молодежное. В результате обстрела серьезные повреждения получили четыре квартиры и три частных дома. Люди не пострадали. Всего ВСУ произвели 15 выстрелов осколочно-фугасными снарядами.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) вынес заочный приговор командиру 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) лейтенанту Константину Цымбалу за обстрел жилого квартала из минометов к 20 годам лишения свободы.