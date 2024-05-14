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14:10, 14 мая 2024Силовые структуры

В ЛНР заочно осудили лейтенанта ВСУ за приказ обстрелять квартал из миномета

Суд в ЛНР дал 20 лет лейтенанту ВСУ за обстрел жилого квартала из миномета

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) вынес заочный приговор командиру 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) лейтенанту Константину Цымбалу за обстрел жилого квартала из минометов к 20 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военной прокуратуре Объединенной группировки войск (сил).

Цымбал признан виновным по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой лиц общеопасным способом, о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и об умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, повлекшем причинение значительного ущерба. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, 25 апреля 2022 года Цымбал отдал приказ обстрелять из 120-миллиметровых минометов жилой квартал в поселке Нижнее в городе Первомайске. В результате обстрела три квартиры получили повреждения от 20 выстрелов осколочно-фугасных снарядов. Люди не пострадали. Они успели укрыться.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики приговорил 25-летнего командира реактивно-артиллерийского дивизиона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Ивана Ярощука к 22 годам лишения свободы за расстрел автомобиля с людьми в Мариуполе.

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      Анна Габай
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