Командир дивизиона ВСУ получил 22 года колонии за расстрел автомобиля с людьми

В ДНР командир дивизиона ВСУ получил 22 года колонии за расстрел машины с людьми

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 25-летнего командира реактивно-артиллерийского дивизиона 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Ярощука к 22 годам лишения свободы за расстрел автомобиля с людьми в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.

Ярощук признан виновным по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти, и о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в период с 20 марта по 2 апреля 2022 года Ярощук находился на боевой позиции на территории машиностроительного завода «Азовмаш». Он увидел, как по Никопольскому проспекту движется автомобиль с четырьмя невооруженными мужчинами, при этом на зеркалах заднего вида и на ручках дверей машины были белые ленты. Тем не менее Ярощук отдал приказ своим военнослужащим расстрелять автомобиль. Военные открыли огонь по машине, однако потерпевшие смогли уехать из-под обстрела.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил 28-летнего командира реактивно-артиллерийского взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владислава Веселовского к 22 годам лишения свободы за расстрел в Мариуполе автомобиля с белыми лентами, в котором ехали четверо мужчин.