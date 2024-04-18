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19:38, 18 апреля 2024Силовые структуры

Командир взвода ВСУ получил 22 года колонии за расстрел машины с белыми лентами

В ДНР командир взвода ВСУ получил 22 года колонии за расстрел машины с людьми

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил 28-летнего командира реактивно-артиллерийского взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислава Веселовского к 22 годам лишения свободы за расстрел в Мариуполе автомобиля с белыми лентами, в котором ехали четверо мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он признан виновным по статьям о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в период с 20 марта по 2 апреля 2022 года совместно с другими солдатами ВСУ, Веселовский и еще один военнослужащий находились на боевом дежурстве на территории машиностроительного завода «Азовмаш» в Мариуполе. Они увидели, как по проспекту Металлургов движется автомобиль с четырьмя невооруженными мужчинами. На зеркалах заднего вида и на ручках дверей машины были белые ленты. Тогда Веселовский получил приказ об ликвидации пассажиров автомобиля. Он вместе с сослуживцами прицельными выстрелами из автоматов расстрелял машину. Однако находившиеся внутри машины люди не попали под обстрел. Им удалось уйти из-под огня.

Уточняется, что в отношении второго военнослужащего, находившегося на боевом дежурстве с фигурантом, выделено отдельное производство по материалам уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Верховный суд в Донецкой народной республике (ДНР) приговорил 26-летнего военнослужащего отдельного отряда спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Алексея Жерновского к 28 годам колонии за расстрел жительницы Мариуполя.

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      Анна Габай
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