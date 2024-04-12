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19:12, 12 апреля 2024Силовые структуры

Боец «Азова» получил 28 лет колонии за расстрел раненой женщины в Мариуполе

Суд в ДНР приговорил бойца «Азова» к 28 годам колонии за расстрел женщины
Алексей Жерновской

Алексей Жерновской. Фото: прокуратура ДНР

Верховный суд в Донецкой народной республике (ДНР) приговорил 26-летнего военнослужащего отдельного отряда спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Алексея Жерновского к 28 годам колонии за расстрел жительницы Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.

Жерновский признан виновным по статье об убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти и по статье о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в период с 21 марта по 3 апреля 2022 года осужденный вместе с другими военнослужащими Украины находился на боевой позиции, оборудованной в многоквартирном доме на улице Баумана в Мариуполе. Тогда он заметил раненую женщину. Он завел пострадавшую в здание, а затем расстрелял ее из пистолета. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы 28-летнего бойца «Азова» Александра Сыкылынды.

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      Анна Габай
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