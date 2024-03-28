Бойца «Азова» приговорили к пожизненному за убийство пятерых мирных жителей

В ДНР суд приговорил стрелка «Азова» к пожизненному лишению свободы за убийство

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному лишению свободы 28-летнего военнослужащего украинского военизированного националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Александра Сыкылынды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Стрелка признали виновным по статьям 105 («Убийство») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

По версии следствия, в марте 2022 года Сыкылында вместе с другими военными был на наблюдательной позиции в Мариуполе. В какой-то момент мужчины заметили машину с надписью на капоте «Дети», в салоне которой находились три человека, в том числе малолетняя девочка. Они решили убить всех пассажиров. Каждый из бойцов произвел не менее 30 выстрелов из автоматов по автомобилю. В результате обстрела мужчина, женщина и ребенок скончались на месте. В апреле 2022 года осужденный также расстрелял автомобиль, в котором было двое местных жителей.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы бойца «Азова» Владислава Сыгыса.