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13:19, 26 марта 2024Силовые структуры

Бойца «Азова» приговорили к пожизненному лишению свободы за расстрел жителей

В ДНР суд приговорил бойца «Азова» к пожизненному лишению свободы

Фото: главная военная прокуратура

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего украинского военизированного националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Владислава Сыгыса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Солдата признали виновным по статьям 105 («Убийство») и 356 («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») УК РФ. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

По версии следствия, вечером 12 марта 2022 года Сыгыс расстрелял двух мирных жителей Мариуполя, безосновательно предполагая их содействие Российской армии. Он произвел из автомата АК-74 не менее 10 выстрелов.

Ранее в ДНР суд приговорил к пожизненному лишению свободы еще одного бойца «Азова» — Павла Гусева, расстрелявшего двух мирных жителей.

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      Варвара Митина
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