Бойца «Азова» приговорили к пожизненному сроку за расстрел мирных жителей ДНР

В ДНР дали пожизненный срок бойцу «Азова», расстрелявшему двух мирных жителей

В Донецкой народной республике (ДНР) суд приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего украинского военизированного националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Павла Гусева, расстрелявшего двух мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по пунктам «а», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы») и части 1 статьи 356 («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным суда, 20 марта 2022 года Гусев находился на боевом посту в жилом доме в Мариуполе. Он десять раз выстрелил из автомата АКС-74 в двух мужчин, которые шли по улице и проигнорировали приказ остановиться. Граждане погибли.

Ранее стало известно, что Верховный суд ДНР заочно приговорил к 29 годам колонии строгого режима бойца «Азова» Максима Юхимчука за приказ об обстреле жилых домов из гаубицы и пушки.

