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14:11, 27 февраля 2024Силовые структуры

Бойца «Азова» заочно осудили за приказ об обстреле села в ДНР из пушки и гаубицы

Суд дал 29 лет бойцу «Азова» за приказ обстрелять село в ДНР из пушки и гаубицы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 29 годам колонии строгого режима бойца украинского военизированного националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Максима Юхимчука за приказ об обстреле жилых домов из гаубицы и пушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Его признали виновным по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды, о применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте, а также об умышленное повреждении чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба.

Установлено, что по приказу Юхимчука с 25 февраля по 17 марта 2022 года был обстрелян жилой массив села Лебединское в ДНР из 122-мм гаубицы и 100-мм полевой пушки. В результате этого четыре дома оказались повреждены, а их собственникам был причинен материальный ущерб в размере 2,3 миллиона рублей. Во время обстрела мирные жители находились в укрытиях, они не пострадали.

Ранее тот же суд вынес приговор в отношении стрелка «Азова» Алексея Буру, обстрелявшего троих жителей Мариуполя.

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      Олеся Мицкевич
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