Стрелок из «Азова» сел пожизненно за расстрел жителей ДНР

Стрелок «Азова» Бура получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному лишению свободы 25-летнего стрелка отряда спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Алексея Буру, расстрелявшего троих жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Украинский военнослужащий признан виновным в убийстве по мотивам политической, идеологической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Его отправят для отбытия наказания в колонию особого режима.

Суд установил, что в марте 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Украины на боевых бронированных машинах передвигались по улицам Мариуполя. Бура заметил гражданский автомобиль с людьми и по преступному приказу командира открыл по машине огонь из автомата. В результате погибли двое мужчин и женщина.

21 февраля сообщалось, что к 25 годам колонии строгого режима приговорили 36-летнего военнослужащего бригады «Азов» Артема Ступницкого. 27 февраля 2022 года он заколол мирного жителя кухонным ножом.