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20:01, 21 февраля 2024Силовые структуры

Заколовшему ножом мирного жителя в Мариуполе бойцу «Азова» дали срок

В ДНР дали 25 лет колонии бойцу «Азова», заколовшему мирного жителя в Мариуполе

Фото: прокуратура ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) к 25 годам колонии строгого режима приговорили 36-летнего военнослужащего бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Артема Ступницкого. Об этом в среду, 21 февраля, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Как установил суд, 27 февраля 2022 года осужденный находился на оборудованной в трехэтажном здании боевой позиции, куда доставили задержанного мирного жителя. Из политической ненависти военнослужащий заколол гражданского, нанеся ему в живот три колотых удара кухонным ножом.

Ранее 21 февраля сообщалось, что Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному сроку 28-летнего бойца «Азова» Дениса Жучкова за расстрел автомобиля с семьей в Мариуполе.

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      Владимир Седов
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