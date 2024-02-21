Бойца «Азова» заочно приговорили к пожизненному сроку за расстрел авто с семьей

В ДНР суд заочно дал пожизненный срок бойцу «Азова» за расстрел авто с семьей

Верховный суд Донецкой народной Республики (ДНР) заочно приговорил к пожизненному сроку 28-летнего командира первого отделения отдельного отряда специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Национальной гвардии Украины Дениса Жучкова за расстрел автомобиля с семьей в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Военный признан виновным по пунктам «а,в,ж,л» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, малолетнего лица, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), части 3, статьи 30, пунктам «а,в,ж,л» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, малолетних лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

По данным ведомства, 19 марта 2022 года Жучков с военнослужащим Сергеем Михайленко на боевой позиции «Киба» контролировали проезжую часть. Они увидели гражданский автомобиль с наклеенными белыми лентами и надписями «Дети». Однако по приказу командования военные расстреляли машину из автоматов. Там была семья с тремя маленькими детьми.

Двое мужчин, женщина и трехлетний мальчик погибли, а двоим детям и их бабушке удалось спастись.

Ранее стало известно, что Михайленко также получил пожизненный срок.

