Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:44, 21 февраля 2024Силовые структуры

Бойца «Азова» заочно приговорили к пожизненному сроку за расстрел авто с семьей

В ДНР суд заочно дал пожизненный срок бойцу «Азова» за расстрел авто с семьей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной Республики (ДНР) заочно приговорил к пожизненному сроку 28-летнего командира первого отделения отдельного отряда специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Национальной гвардии Украины Дениса Жучкова за расстрел автомобиля с семьей в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Военный признан виновным по пунктам «а,в,ж,л» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, малолетнего лица, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), части 3, статьи 30, пунктам «а,в,ж,л» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, малолетних лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

По данным ведомства, 19 марта 2022 года Жучков с военнослужащим Сергеем Михайленко на боевой позиции «Киба» контролировали проезжую часть. Они увидели гражданский автомобиль с наклеенными белыми лентами и надписями «Дети». Однако по приказу командования военные расстреляли машину из автоматов. Там была семья с тремя маленькими детьми.

Двое мужчин, женщина и трехлетний мальчик погибли, а двоим детям и их бабушке удалось спастись.

Ранее стало известно, что Михайленко также получил пожизненный срок.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Запад потребовал от Украины список целей на территории России. В НАТО начали сомневаться в целесообразности ударов ВСУ

      Неизвестный победитель лотереи лишился 3,3 миллиарда рублей

      Майданов раскрыл причины отмены концертов Орбакайте

      Домохозяек призвали не думать о красоте кухонь

      Российского тренера обвинили в издевательствах над детьми-хоккеистами

      Назван способ вернуться к нормальной жизни после развода

      Российский военкор оставил предсмертную записку и покончил с собой

      Женщина пострадала при минометном обстреле российского региона со стороны ВСУ

      ФСБ раскрыла организатора теракта в Лобне

      Заминировавший машину в Лобне задержан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше