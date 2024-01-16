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10:58, 16 января 2024Силовые структуры

Бойца «Азова» приговорили к пожизненному заключению за расстрел машины с семьей

Суд ДНР дал пожизненное бойцу «Азова», расстрелявшему авто с семьей из Мариуполя

Фото: Прокуратура Донецкой народной республики

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному лишению свободы 25-летнего старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Национальной гвардии Украины Сергея Михайленко, расстрелявшего автомобиль с семьей из Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Военнослужащего признали виновным в убийстве двух и более лиц, включая малолетнего, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти, покушении на такое убийство, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Судом установлено, что 19 марта 2022 года подсудимый, находясь в Мариуполе, обнаружил гражданский автомобиль, по которому вместе со старшим боевой позиции произвел множественные прицельные выстрелы из автоматов. В результате обстрела двое мужчин, женщина и трехлетний мальчик скончались на месте. Еще двоим малолетним детям и их бабушке удалось спастись.

Ранее суд в ДНР приговорил к 15 годам заключения двух военнослужащих бригады «Азов», обстрелявших село из пушки.

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