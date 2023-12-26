В ДНР двоих военнослужащих «Азова» осудили за обстрел села из пушки
В Донецкой народной республике (ДНР) к 15 годам приговорили военнослужащих бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) 34-летнего Рустама Гочалиева и 37-летнего Виталия Кукурики. Об этом во вторник, 26 декабря, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.
Как установил суд, 9 мая 2017 года осужденные привезли на автомобиле полевую пушку со снарядами образца 1944 года к селу Лебединское, после чего открыли огонь по населенному пункту Безыменное. В результате обстрела повреждения получили восемь частных домовладений и три объекта гражданской инфраструктуры.
В отношении военнослужащих было возбуждено и расследовалось уголовное дело о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Полученные сроки они будут отбывать в колонии строгого режима.