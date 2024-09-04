Глава МИД Украины подал в отставку

Спикер Рады Стефанчук: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, его слова опубликованы в Telegram-канале украинского парламента.

«В Верховную Раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Кулебы Д. И. об отставке», — говорится в сообщении. Как рассказал Стефанчук, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний Рады.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможная отставка главы украинского МИД Дмитрия Кулебы никак не повлияет на перспективы переговоров с Киевом. Перед этим появилась информация о том, что пост министра может занять первый заместитель Кулебы Андрей Сибига.

Вечером 3 сентября заявления об отставке в Верховную Раду подали сразу несколько украинских министров. Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что планируется смена большей части кабмина Украины.