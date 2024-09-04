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00:57, 4 сентября 2024Бывший СССР

В Раде анонсировали большую перезагрузку правительства Украины уже на этой неделе

Депутат Рады Арахамия анонсировал большую перезагрузку правительства Украины
Давид Арахамия

Давид Арахамия. Фото: Yevhen Kotenko / Globallookpress.com

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что планируется поменять больше половины Кабмина Украины. Он анонсировал большую перезагрузку правительства в ближайшее время.

«Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Завтра нас ждет день увольнений, а послезавтра день назначений», — отметил депутат.

Окончательный список будет определен на заседании фракции 4 сентября, уточнил Арахамия.

Сразу несколько украинских министров подали в отставку, заявления от них поступили в Верховную Раду 3 сентября. Народный депутат Ярослав Железняк уточнил, что в отставку подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

Также сообщалось, что замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма подал в отставку. Позднее был опубликован указ главы государства о его увольнении. Заявления об отставке подали два вице-премьера: вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и министр реинтеграции Ирина Верещук.

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