В Раде рассказали о возможной отставке главы МИД Украины

В Раде заявили, что главе МИД Кулебе «выдали ручку» для заявления об отставке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба станет следующим министром, который подаст заявление об отставке, ему «уже дали бумагу и ручку», заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом пишет ТАСС.

В Киеве анонсировали уход с поста 50 процентов Кабмина. Главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины подали заявления об отставке.

«Следующий — Дмитрий Кулеба. Ему уже дали бумагу и ручку. Ждем», — отметил Гончаренко.

Ранее источники в команде президента страны Владимира Зеленского рассказали, что Кулебу планируют уволить. Место дипломата может занять его первый заместитель Андрей Сибига. Журналисты заявили, что готовятся и другие увольнения, но среди них не будет премьер-министра Дениса Шмыгаля, которого хотят оставить в должности.